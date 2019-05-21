Властям Франции придется оправдываться за отсутствие Путина

Российского президента оставили без приглашения в отличие от американского визави Фото: официальный сайт президента РФ

Французские власти загнали себя в ловушку, не отправив президенту России Владимиру Путину приглашение на празднование годовщины высадки в Нормандии союзников по антигитлеровской коалиции, заявил «URA.RU» директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. По его словам, Парижу придется оправдываться перед соотечественниками за присутствие на мероприятии президента США Дональда Трампа.

«Они ведь сказали, что церемония пройдет под председательством французского премьер-министра, а не на уровне глав государств. В итоге Путина нет, а Трамп есть. Странный шаг», — отметил он. По его словам, эта ситуация говорит о неуважении к исторической правде со стороны властей Франции. «Банальное хамство, недостаток воспитания и нехватка ума. Могли же все сделать по-человечески. В итоге они укололи своим поступком самих себя, ведь на церемонии французской стороне будут задавать вопрос про отсутствие Путина. А им нечего будет ответить», — заявил политолог.

В то же время, указал Мартынов, стоит помнить события тех времен, когда открывался второй фронт во время войны. «Они тянули с его открытием и сначала не хотели вмешиваться, наблюдая за картиной и ожидая, кто кому шею сломает, чтобы потом выступить на стороне победителя. И только когда стало ясно, что СССР побеждает, они в это дело впряглись. Так что пусть отмечают свой шабаш сами. У нас есть праздник 9 Мая, и мы чтим его», — заключил политолог.