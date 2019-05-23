Самолет Utair, летевший в Сургут, экстренно сел из-за отказа техники

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
23 мая 2019 в 12:01
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Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, самолет, ютэир, боинг 767, борт виктор черномырдин
Лайнер Utair сел в СыктывкареФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пассажирский самолет авиакомпании Utair, летевший из Санкт-Петербурга в Сургут, экстренно сел в Сыктывкаре. Причиной посадки стал отказ генератора.

«Boeing-737 авиакомпании Utair сел в республике Коми 22 мая, поздно вечером. В качестве причины называют отказ генератора самолета», — уточняет «Пятый канал». Всего на борту находились 50 человек. Сейчас они ждут отправления в аэропорту.

Корреспондент «URA.RU» запросил комментарий в пресс-службе авиаперевозчика. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее авиакомпания Utair уже отменяла рейсы из-за технических неисправностей своих самолетов. 18 мая лайнер Utair не смог вылететь из Сургута в Сочи из-за запаха гари в салоне.

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