Самолет Utair, летевший в Сургут, экстренно сел из-за отказа техники

Пассажирский самолет авиакомпании Utair, летевший из Санкт-Петербурга в Сургут, экстренно сел в Сыктывкаре. Причиной посадки стал отказ генератора.
«Boeing-737 авиакомпании Utair сел в республике Коми 22 мая, поздно вечером. В качестве причины называют отказ генератора самолета», — уточняет «Пятый канал». Всего на борту находились 50 человек. Сейчас они ждут отправления в аэропорту.
Корреспондент «URA.RU» запросил комментарий в пресс-службе авиаперевозчика. На момент публикации ответ не был получен.
Ранее авиакомпания Utair уже отменяла рейсы из-за технических неисправностей своих самолетов. 18 мая лайнер Utair не смог вылететь из Сургута в Сочи из-за запаха гари в салоне.