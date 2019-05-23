Военный эксперт рассказал об угрозе Крыму пострашнее новых ракет

Испытания ракет Украины в акватории Черного моря, которые начались одновременно с требованием НАТО освободить Крым от российских военных, являются лишь имитацией деятельности в военной сфере. Ракеты Украины являются уже устаревшим оружием, а нанести удар по приграничным государствам она может с другой стороны, сказал «URA.RU» военный обозреватель, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин.
По словам собеседника агентства, военный бюджет Украины верстается только для того, чтобы его «распилили». «Военные силы Украине как таковые не нужны, а вот полицейские — да. Но так как нужно что-то показывать, выдвигать различные легенды, они показывают эти железяки 50 — 60-х годов прошлого века. Современное вооружение давно перешло на иную основу, на цифру, прогресс в этой сфере идет и его не остановить», — поясняет эксперт. Он считает, что никакой опасности ракеты не представляют.
При этом Жилин подчеркивает, что Украина — очень нестабильное государство, в котором все финансовые потоки контролируются олигархическими кланами. «Это настоящая вербовочная база для террористов: у населения очень много на руках оружия, взрывчатки. В этом отношении она опасна для соседних стран, в том числе и для европейских», — отметил он.
22 мая Минобороны Украины закрыло участок акватории Черного моря для прохода судов и гражданской авиации. По 24 мая там будут проходить испытания ракетных комплексов типа «Ольха» и «Нептун». В этот же день глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич призвал Россию покинуть Крым.