Снаряд выкопал экскаватор, разравнивая землю на месте будущей стройки Фото: «URA.RU»

Боеприпас к ручному противотанковому гранатомету нашли рабочие неподалеку от Южного автовокзала, на месте будущей стройки в Екатеринбурге. Боевой он или учебный — пока неизвестно.

Как сообщил «URA.RU» очевидец, экскаватор разравнивал землю на месте так называемого цыганского поселка, у дома в Арамильском переулке, 3, и извлек на поверхность выстрел (заряд — прим. ред.) от РПГ-7.

В ГУ МВД по Свердловской области подтвердили, что к ним поступила информация об обнаружении при проведении земляных работ предмета, похожего на выстрел от РПГ. «На место находки выехали представители МВД и специалисты, способные отличить железную болванку от взрывоопасного предмета. Пока неизвестно, угрожает ли этот „сюрприз“ людям и близлежащим строениям, необходимо дождаться заключения взрывотехников. По итогам проверки в ОП №5 будет принято соответствующее решение», — сообщил «URA.RU» Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.