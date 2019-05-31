Госдуме предложили отдать охрану аэропортов частникам

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
31 мая 2019 в 23:59
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Споттинг: аэропорт. Клипарт. Екатеринбург, аэропорт кольцово, туризм, турист
Снижение затрат на охрану позволит замедлить рост цен на авиабилетыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который предлагает разрешить аккредитованным компаниям обеспечивать безопасность аэропортов. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Авторами инициативы стали Вячеслав Тимченко (глава комитета Совфеда по организации и парламентской деятельности), Михаил Пономарев и Алексей Синицын из комитета по экономической политике, а также Дмитрий Кузьмин из комитета по федеративному устройству и региональной политике.

Необходимость принятия законопроекта сенаторы объясняют «сложной экономической ситуацией», в условиях которой монопольное положение подразделений ведомственной охраны приводит к «неоправданной финансовой нагрузке» на бюджеты аэропортов с маленьким пассажиропотоком. В конечном итоге это сказывается на повышение сборов и цен на авиабилеты.

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