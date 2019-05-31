Госдуме предложили отдать охрану аэропортов частникам

Снижение затрат на охрану позволит замедлить рост цен на авиабилеты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который предлагает разрешить аккредитованным компаниям обеспечивать безопасность аэропортов. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Авторами инициативы стали Вячеслав Тимченко (глава комитета Совфеда по организации и парламентской деятельности), Михаил Пономарев и Алексей Синицын из комитета по экономической политике, а также Дмитрий Кузьмин из комитета по федеративному устройству и региональной политике.

Необходимость принятия законопроекта сенаторы объясняют «сложной экономической ситуацией», в условиях которой монопольное положение подразделений ведомственной охраны приводит к «неоправданной финансовой нагрузке» на бюджеты аэропортов с маленьким пассажиропотоком. В конечном итоге это сказывается на повышение сборов и цен на авиабилеты.