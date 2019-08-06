Историк моды Васильев отреагировал на смерть директора ЦУМа

Историк моды Александр Васильев расстроен смертью Аллы Вербер, фэшн-директора ЦУМа и вице-президента компании Mercury.
«Это была женщина-праздник. Очень хороший друг. Отзывчивый. Хлебосольный. Добрый. Талантливый. Гламурный. Мир моды будет носить траур, особенно магазин, в котором она работала долго, ее семья. Ее потрясающая энергия наполняла нас всех. Это грустное и неожиданное событие. Это очень неожиданный конец для очень жизнелюбивой женщины», — приводит слова Васильева агентство «Говорит Москва».
Ранее «URA.RU» писало, что 61-летняя Алла Вербер скончалась от инфаркта в Италии в городе Форте-леи-Марми. Инфаркт был вызван анафилактическим шоком, который зафиксировали врачи, когда директора ЦУМа госпитализировали после ужина из морепродуктов. На должности директора ЦУМа Вербер закупала товар для престижных магазинов и формировала новые коллекции, напоминает агентство Nation News.