Прокурор Пермского края Андрей Юмшанов выступит перед депутатами регионального парламента Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермские чиновники и депутаты опасаются громких заявлений прокурора края Андрея Юмшанова, сообщил «URA.RU» источник, близкий к администрации региона. Утром 22 августа глава надзорного ведомства Прикамья выступит перед депутатами краевого парламента.

«Все помнят апрельский „разнос“ мэра Перми Дмитрия Самойлова, который устроил прокурор города Виталий Дымолазов. От прокурора края ждут того же, но на уровне края. Тем более, что его называют жестким карьеристом, который не идет на компромиссы, а зарабатывает себе очки, чтобы двигаться дальше», — сообщил «URA.RU» инсайдер. Он отметил, что за заявлениями Юмшанова особенно внимательно будут следить в территориях, чтобы в случае упоминания тут же отреагировать.

Формально доклад главы надзорного ведомства называется «Информация прокурора Пермского края о состоянии законности в 2018 году и предложениях по укреплению правопорядка» и стоит под номером «один» в повестке августовской «пленарки». В то же время содержание этого доклада до сих пор неизвестно.

В пресс-службе прокуратуры Пермского края сообщили «URA.RU», что вся информация будет представлена позднее. Там также уточнили, что основные приоритеты в работе прокуратуры остаются прежними. В частности, на расширенной февральской коллегии прокурор уделил повышенное внимание обеспечению законности в сферах экономики и противодействию коррупции.