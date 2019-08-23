Правила дорожного движения переписывают ради модного увлечения россиян

Электроскутеры, сегвеи, моноколеса и электросамокаты будут учитывать как транспортные средства. Минтранс ради этого намерен изменить правила дорожного движения (ПДД).
В ведомстве в ответ на запрос депутата Госдумы Ярослава Нилова о том, что на улицах стало много новых устройств для передвижения, заявили, что проект постановления готов, пишет ТАСС. «Изменения вносятся в «постановление Совета министров — правительства РФ от 23 октября 1993 г. №1090 «О Правилах дорожного движения», направленный в том числе на регулирование дорожного движения лиц, использующих электромеханические транспортные средства (ЭМТС)», — сказано в ответе главы ГИБДД Михаила Черникова на запрос депутата.
Ранее Нилов обратился к министру транспорта России Евгению Дитриху и начальнику ГИБДД с просьбой поменять правила движения с учетом появления новых устройств, которые используют для передвижения по дорогам. Депутат отмечал в письме, что появление новых технологий на проезжей части провоцирует аварии. «И если под колеса водителю на дороге попадает человек на электросамокате, то человек за рулем получит уголовный срок, даже если трагедия произошла не по его вине», — отмечал Нилов.