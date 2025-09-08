Медведев: Россия вправе требовать репарации от Финляндии

Россия может пересмотреть свой отказ от требований компенсаций к Финляндии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Иными словами, нет военно-политической составляющей договора — значит, нет и нашего отказа от закрытия компенсационных исторических вопросов „...“ нынешнего финского правительства за действия предков», — сказал Медведев. Он отметил, что такой ревизионизм должен быть жестко пресечен.
Замглавы Совбеза также напомнил, что ранее СССР добровольно отказался от части репараций: из предусмотренных договором 300 млн долларов Финляндия выплатила 226,5 млн долларов. При этом реальный ущерб от действий финских войск составляет 20 трлн рублей.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна сохранила независимость по итогам советско-финского конфликта 1941–1944 годов, который завершился Московским перемирием и уступкой части финской территории СССР. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Финляндия воевала на стороне нацистской Германии и участвовала в блокаде Ленинграда, а перемирие было подписано под давлением наступления Красной армии.
