Евгений Куйвашев сказал победителям, чего ждет от их работы Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил победителям выборов в Свердловской области, чего от них ждет. Встреча с вновь избранными депутатами Госдумы, Заксобрания и муниципальных дум прошла 9 сентября в резиденции губернатора.

«Сегодня отчетливо виден запрос горожан на обратную связь с властью. Хочу призвать вас, особенно местных депутатов, активно участвовать в решении не политических, а хозяйственных вопросов», — отметил Евгений Куйвашев, призвав народных избранников «активно включиться в бюджетный процесс» и «работать в формате „депутатской вертикали“».

На встречу с главой региона был приглашен 41 депутат. В ходе прошедших выборов 32 мандата получила «Единая Россия», 7 мандатов получили самовыдвиженцы, 2 мандата получила КПРФ. Все будущие депутаты (мандаты им еще не вручили) получили возможность высказаться: победитель на довыборах в Госдуму по Серовскому округу Антон Шипулин выразил готовность «работать в тесной связке с исполнительной властью». Избравшаяся в думу Верхней Туры Ольга Добош рассказала о своей программе, составленной из наказов избирателей. Победивший на довыборах в думу Первоуральска Эрим Хафизов сказал, что намерен сделать упор на военно-патриотическое воспитание молодежи, спорт и здоровый образ жизни.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU