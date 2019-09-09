В Европе не поверили американским доказательствам по делу о гибели Boeing

США не обладают доказательствами причастности России к крушению малайзийского Boeing 777 в небе над Донбасом в 2014 году. Об этом заявил главный редактор немецкого журнала «World Economy» Александр Сосновский.
«Нет ничего, что могло бы доказать ту версию, за которую они держатся», — приводит его слова портал «Утро.ру». Журналист утверждает, что у США нет соответствующих снимков со спутников. Сосновский уверен, что американцы «блефуют». Он отметил, что, имея неопровержимые улики, Америка давно бы представили их миру и повесила бы вину за авиакатастрофу на Россию.
Пассажирский Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в небе над Донбассом. В авиакатастрофе погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. В конце июня объединенная следственная группа, в которую вошли представители полиции и прокуратуры из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, обнародовала информацию о подозреваемых в причастности к трагедии. Среди них оказались трое россиян и один украинец. По словам МИД РФ, следственная группа не представила конкретных доказательств. В июле украинская сторона начала передавать материалы уголовного дела голландским властям, сообщает