Бизнесмен, отсудивший у Антипинского НПЗ миллиарды, стал вторым в списке богатейших россиян

Долларовый миллиардер Геннадий Тимченко стал вторым в списке богатейших россиян Фото: depositphotos.com

новость из сюжета Банкротство Антипинского НПЗ

Миллиардер Геннадий Тимченко занял второе место в списке самых богатых россиян. Об этом свидетельствуют свидетельствуют данные счетчика журнала Forbes Real Time, который в режиме реального времени отражает состояние долларовых миллиардеров по всему миру.

Как отмечается, всего за один день — 11 сентября — состояние Тимченко выросло на 268 млн долларов, достигнув отметки в 22,2 млрд долларов. На первой строчке по-прежнему остается основной акционер НОВАТЭКа и СИБУРа Леонид Михельсон. Его состояние оценивают в 26,2 млрд долларов. Тройку лидеров замкнул основной владелец и глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов с показателем в 21,2 млрд долларов.

Геннадий Тимченко, напомним, является основателем и акционером частной инвестиционной группы VolgaGroup, через которую он владеет 80% акций железнодорожной компании «Трансойл». В начале сентября арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании о взыскании с Антипинского нефтеперерабатывающего завода 3,164 млрд рублей. Эти деньги являются задолженностью НПЗ по договору транспортной экспедиции 2017 года.