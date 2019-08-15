Продать Антипинский НПЗ Сбербанку мешает №5 из списка Forbes

Сейчас Антипинский НПЗ под контролем Сбербанка Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Банкротство Антипинского НПЗ

У Антипинского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ), находящегося на грани банкротства, есть два пути выхода из кризиса. Радикальный — уничтожение предприятия. И позитивный — оплата долгов и возобновление нормальной работы. Однако благоприятному сценарию мешает компания Геннадия Тимченко.

Сейчас завод должен кредиторам и подрядчикам 5 млрд долларов, и это самый крупный случай в России. «Самый плохой вариант развития событий для АНПЗ — банкротство по иску третьих лиц. В этом случае предприятие будет признано несостоятельным. В дальнейшем его имущество распродадут, а из вырученных денег проведут выплаты всем кредиторам», — рассказал «URA.RU» специализирующийся на банкротствах юрист Евгений Ярков.

Антипинский НПЗ — ключевое предприятие не только для Тюмени Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

По мнению экспертов, это маловероятный путь развития событий. АНПЗ является стратегически важным не только для Тюменской области, но и для всей российской нефтеперерабатывающей промышленности, основные предприятия расположены в регионах «тюменской матрешки» ХМАО и ЯНАО. К тому же разобрать только построенный завод по кусочкам никто не позволит.

«Если банкротство АНПЗ состоится, это должно привести лишь к смене собственника», — уверен генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Тогда решать проблемы завода будет уже новый владелец, объясняет эксперт. Сейчас 80% акций АНПЗ, по информации «Коммерсанта», через дочернюю компанию принадлежат Сбербанку.

Эксперты уверены, что наиболее благоприятный и вероятный путь развития событий для АНПЗ — уход в процедуру контролируемого банкротства. В этом случае все активы и долги компании заморозят, и будет введено внешнее управление.

«После этого АНПЗ уйдет в конкурсное производство, через него будут вытаскивать сами себя, освободятся от долгов и на этой базе создадут новую компанию. Так завод сможет уйти даже от налогового бремени», — поясняет Евгений Ярков.

Движение в этом направлении уже началось, когда АНПЗ подал в тюменский арбитраж иск о собственном банкротстве на сумму 346 млрд рублей. Он был принят к рассмотрению. Однако 12 августа суд удовлетворил аппеляцию компании миллиардера Геннадия Тимченко (номер пять в списке Forbes) «Трансойл» о прекращении банкротства. У питерского перевозчика свой интерес — он требует с завода через суды 3,1 млрд рублей.

Компания Геннадия Тимченко (на фото слева) оспорила иск о банкротстве АНПЗ, который подавал сам завод Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

Впрочем, уже 3 сентября арбитраж будет рассматривать исковое заявление о несостоятельности от дочерней компании Сбербанка ООО «СБК». Оно было подано на следующий день после иска АНПЗ. Совпадение или нет, но сумма требований также составила 346 млрд рублей. Рассмотрение заявления кредитной организации отложили до конца рассмотрения иска АНПЗ о собственном банкротстве. Таким образом, в случае принятия иска от «СБК» Сбербанк продолжит держать на контроле банкротство предприятия.

При этом со стороны федеральной власти никакого активного участия в судьбе Антипинского НПЗ не предвидится. В понедельник стало известно, что просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о льготах для предприятия отклонили Минэнерго, Минфин, Минприроды и ФАС. По мнению экспертов, у кредитной организации хватает средств, чтобы спасти завод — их финансовый объем больше, чем у «Роснефти».

«Большой корабль вытащит из круговорота лодочку АНПЗ, а потом нужно будет либо продать его, либо назначить управляющего и получать прибыль», — отмечает Журавлев.

Однако он уверен — Сбербанк не оставит завод в своих недвижимых активах. Кредитная организация успешно зарабатывает на финансовом рынке, и ей не нужно предприятие из непрофильной сферы.

«В некотором смысле они (банкиры, — прим. ред.) работают как „менялы“. Выдают компаниям под что-то деньги, а когда те не могут вернуть, это что-то остается в собственности. Поскольку денег в руках предпринимателей не так уж много, в результате создается своеобразный склад забытых вещей», — считает Журавлев.

Впрочем, о том, кто сможет приобрести уже восстановленный Антипинский НПЗ, говорить пока рано. По мнению экспертов, история с банкротством предприятия продлится около трех лет — пока оно не выйдет на положительные показатели. Процесс уже начался — в июле предприятие возобновило производство спустя три месяца после вынужденной остановки.

В пресс-службе Сбербанка отказались от комментариев по теме.