Дело уральской пенсионерки, погибшей после побоев сына, передали в СК

Смерть жительницы Алапаевска теперь будут расследовать в СКР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следственный комитет начал расследовать дело о смерти жительницы города Алапаевска (Свердловская область) Натальи Кротовой, умершей, по предварительным данным, после избиения сыном. Материалы переданы в СК из полиции после публикации на «URA.RU».

«Поступило ранее возбужденное органами полиции уголовное дело по статье „умышленное причинение тяжкого вреда здоровью“. Решается вопрос о переквалификации на более тяжкий состав преступления, поскольку женщина умерла», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области.

Наталья Кротова неоднократно обращалась в полицию с жалобами на сына Дмитрием. Однако в полиции уголовное дело возбуждено не было. 1 сентября после очередного избиения женщина умерла. Как выяснилось, Кротова сама не позволила полицейским возбудить дело. Она написала заявление: «Прошу не привлекать к административной ответственности моего сына. Первоначальное заявление было написано сгоряча, т. к. хотела его чем-то наказать». Тем не менее, полицейские четыре раза привлекали Кротова к административной ответственности. По словам соседей, мужчина терроризировал весь дом много лет: пил, дебоширил, избивал мать, угрожал открыть газ и взорвать весь дом.

«Совет в этом случае для людей, которые могут оказаться или оказываются в подобной ситуации, только один: прощать извергов недопустимо. Пусть читатели сами сделают выводы», — заявил «URA.RU» Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.