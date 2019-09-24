Пушков раскритиковал США после того, как российские дипломаты не попали на Генассамблею ООН

Алексей Пушков назвал отказ в выдаче виз «продуманной акцией» Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков назвал «сознательной и продуманной акцией» отказ США предоставлять визы членам российской делегации на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. На своей странице в Twitter он также заявил, что Вашингтон не имел на это права.

«В посольстве США назвали „частным случаем“ отказ в визе ряду членов СФ и дипломатов для участия в ГА ООН. Нет, это не частный, а совершенно особый случай: сенаторы ехали не к ним в гости, а на ГА. США вообще не имели права им отказывать. Это сознательная и продуманная акция», — заявил Пушков.

Ранее сенатор Константин Косачев сообщил, что некоторым участникам российской делегации на Генассамблее ООН отказали в выдаче виз США. Позже, комментируя эту ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков потребовал «жесткой» реакции на этот эпизод со стороны международного сообщества.