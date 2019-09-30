Стало известно, сколько россиян заберут в армию осенью

Призывная кампания стартует 1 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российская армия этой осенью пополнится 132 тысячами новобранцев. Призывная кампании во всех 85-и регионах России пройдет с 1 октября по 31 декабря. Об этом заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

«В соответствии с указом президента Владимира Путина на военную службу в ходе осенней призывной кампании будут направлены 132 тысячи человек», — сообщил Бурдинский. Он также отметил, что педработники осенью традиционно призываться не будут, поскольку кампания для них проходит один раз в год — с 1 мая по 15 июля. Что касается граждан, занятых на уборочных работах, и тех, кто проживает в селах, то для таких новобранцев призывная кампания пройдет с 15 октября по 31 декабря.

Уточняется, что к отправке призывников к местам службы все готово. В частности сейчас готовятся пункты временного размещения и питания для транзитных команд, передает ТАСС.