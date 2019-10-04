Главу челябинского района уволят по требованию губернатора

Алексей Текслер уволил уже второго главу муниципалитета — первым стал мэр Златоуста Вячеслав Жилин Фото: Илья Московец © URA.RU

Депутаты Карталинского района 4 октября соберутся на внеочередную сессию, чтобы отправить в отставку врио главы Сергея Ломовцева, написавшего заявление об уходе по требованию челябинского губернатора Алексея Текслера. Об этом сообщил источник «URA.RU» в собрании.

«Народные избранники должны принять отставку Ломовцева и утвердить в качестве врио главы Галину Синтяеву, которая сейчас возглавляет Контрольно-счетную палату муниципалитета, — рассказал собеседник агентства. — Чтобы объявить конкурс на пост главы, депутаты соберутся на отдельное заседание».

В конце сентября глава региона потребовал, чтобы Ломовцев прервал отпуск и вернулся из Краснодарского края на Южный Урал. Поводом стал срыв начала отопительного сезона в поселках Еленинка и Новокаолиновый, о котором сообщили Текслеру их жители через Instagram.

К утру 2 октября, по информации регионального правительства, в районе удалось подать тепло лишь в 94% жилого фонда. Губернатор потребовал от Ломовцева, который до задержания главы Сергея Шулаева курировал районное ЖКХ, подать заявление об увольнении, что тот и сделал.