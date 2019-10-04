В Екатеринбурге начинают проектировать вторую ветку метро

Александр Высокинский подписал постановление о проектировании второй ветки метро Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский распорядился начать проектирование второй ветки метро. Глава города подписал постановление о подготовке проектов планировки и межевания территории для ее строительства.

По словам Высокинского, строительство второй ветки до сих пор рассматривается как «один из главных подарков к 300-летию Екатеринбурга». «Власти готовят серьезную презентацию на федеральном уровне, чтобы претендовать на финансирование из средств федерального бюджета, поскольку только областной и местный бюджеты не справятся с такой нагрузкой», — цитирует мэра пресс-служба городской администрации. Подготовить проект планировки и межевания территории должно МБУ «Мастерская генерального плана».

Ранее Высокинский отмечал, что строительство второй ветки метро в Екатеринбурге может начаться в 2021 году. Он также назвал 10 станций, которые войдут в ее состав. Общая длина ветки составит 12 километров.