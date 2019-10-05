Звезда «Уральских пельменей» посмеялся над «провалом» своего клипа

Вячеслав Мясников иронично поведал подписчикам о четырех просмотрах Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Артист шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников иронично высказался по поводу небольшого количества просмотров нового клипа на песню «Люба» на своем youtube-канале. Музыкант посмеялся над тем, что за один день его клип посмотрели всего четыре человека.

«Всего за один день мой клип на песню Люба набрал четыре просмотра», — написал Мясников на странице в Instagram. Он иронично выразил благодарность автору песни, сославшись на свой совместный аккаунт с женой Надеждой, каскадерам, режиссерам, назвав это общей победой. Артист также добавил, что клип снимался в Джакарте (Индонезия).

Клип был опубликован на Youtube 3 октября и набрал, по словам автора, четыре просмотра. В данный момент его посмотрели более 26 тысяч людей.

Месяц назад Мясников выпустил клип на песню «Мои берега», который за три дня набрал три миллиона просмотров в социальной сети «Одноклассники». Тогда он вместе с музыкальным исполнителем Ярославом Сумишевским спел в ресторане.