04 октября 2019
03 октября 2019

Звезда «Уральских пельменей» посмеялся над «провалом» своего клипа

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Шоу «Уральские пельмени» - Журчат рубли. Екатеринбург, михалкова юлия, мясников вячеслав
Вячеслав Мясников иронично поведал подписчикам о четырех просмотрахФото: Александр Мамаев © URA.RU

Артист шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников иронично высказался по поводу небольшого количества просмотров нового клипа на песню «Люба» на своем youtube-канале. Музыкант посмеялся над тем, что за один день его клип посмотрели всего четыре человека.

«Всего за один день мой клип на песню Люба набрал четыре просмотра», — написал Мясников на странице в Instagram. Он иронично выразил благодарность автору песни, сославшись на свой совместный аккаунт с женой Надеждой, каскадерам, режиссерам, назвав это общей победой. Артист также добавил, что клип снимался в Джакарте (Индонезия).

Клип был опубликован на Youtube 3 октября и набрал, по словам автора, четыре просмотра. В данный момент его посмотрели более 26 тысяч людей.

Месяц назад Мясников выпустил клип на песню «Мои берега», который за три дня набрал три миллиона просмотров в социальной сети «Одноклассники». Тогда он вместе с музыкальным исполнителем Ярославом Сумишевским спел в ресторане.

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Всего за один день мой клип на песню ЛЮБА. НАБРАЛ 4 ПРОСМОТРА!!!!!! Спасибо всем кто принимал участие в создание этого короткометражного музыкального фильма особенно автору песни @miasnikovi79 каскадёрам, актёрам, режиссёрам это наша общая победа. УРА!!! съемки клипа проходили в Индонезии в Джакарте. Кто еще не видел клип, смотрите на моём канале в ютуб. #мясников #вячеславмясников

Публикация от Вячеслав Мясников. (@miasnikov.s)

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