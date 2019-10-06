В Китае оценили преимущества уральского танка «Армата»

Разработкой «Арматы» занималось Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Преимуществом российского танка Т-14 «Армата» перед западными образцами боевых машин является броня — ее вес меньше, чем у брони американского M1 Abrams при сохранении равных защитных характеристик. К такому выводу пришел журналист китайского издания Sina.

По его данным, в «Армате» используется новый тип легированной стали — 44 °C-SV-W. «При условии сохранения равных защитных характеристик толщина броневой пластины может быть уменьшена на 15%, а масса уменьшена на несколько сотен килограммов», — написал журналист.

Т-14 — перспективный боевой танк с необитаемой башней на базе универсальной гусеничной платформы «Армата». Впервые он был представлен общественности в 2015 году во время Парада Победы в Москве, в том же году «Уралваганзавод» выпустил предсерийную партию из 20 танков.

Стоимость одной машины оценивается в 320-350 миллионов рублей. Нижнетагильское предприятие в рамках контракта с Минобороны должно выпустить до 2020 года 2300 машин. Однако ранее допускалось, что этот план может быть расширен до 2025 года. В июле УВЗ сообщил о модернизации 125-миллиметровой пушки 2А82-1М.