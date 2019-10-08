На Урале в новый состав ОНК не попали известные правозащитники

Не все члены ОНК после избрания ведут работу в колониях Фото: Анна Майорова © URA.RU

Общественная палата РФ опубликовала список новых членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). В списке Свердловской области много новых имен.

«Посмотрел список. Конечно, он вызвал у меня удивление. В нем нет тех, кто много работал и хорошо себя зарекомендовал. Но есть имена, которые совсем незнакомы. Странно, что в списке нет, например, фамилий Вековшининой и Халяпина. Они работали активнее всех, много ездили. Две трети из прежнего состава претендовали на переизбрание, но остались немногие», — заявил «URA.RU» Владимир Попов, переизбранный член ОНК.

Попов отметил, что претенденты могли выбыть из-за ошибок в заявке. «Первый этап — проверка документов. Любая неточность в заявке, не хватает рекомендации от местной общественной палаты или уполномоченного по правам человека, и отсев. В Москве рассматривали 700 кандидатур со страны, чем больше отсеяли сразу, тем им было проще», — добавил Попов.

Известно, что на 40 мест от Свердловской области подали заявку 100 человек. Из прошлого состава сохранили места лишь 12.

«Кто все эти люди? В правозащитной работе эти новички неизвестны. Такое впечатление, что в Москве из лотерейного барабана вытаскивали первые попавшиеся фамилии. Из прошлого состава остались во многом те, кто работу не вел, в колонии не ездил», — считает Василий Рыбаков, экс-член ОНК, не попавший в новый список.

Помощник уполномоченного по правам человека по Свердловской области Сергей Санников заявил «URA.RU», что не может комментировать решения Общественной палаты РФ.