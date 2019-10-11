На Урале сбежавший из колонии заключенный изнасиловал ребенка

Сбежавший из колонии-поселения Челябинской области осужденный изнасиловал несовершеннолетнюю девочку. Беглого зека случайно удалось задержать в Магнитогорске сотрудникам ППС.
«При патрулировании обратили внимание на неряшливо одетого мужчину. Решили узнать его данные. Оказалось, что у нас на него ориентировка была», — приводит «Первый областной» слова инспектора отдельного батальона ППС УМВД России по Магнитогорску Серика Битанова. Известно, что заключенный сбежал из колонии Нижнего Атляна еще летом и все это время был в розыске.
Однако обратно в колонию правоохранители доставить 23-летнего мужчину не поспешили. По предварительным данным, молодой человек во время трехмесячного побега мог совершить и более тяжкое преступление — изнасиловать ребенка. Сейчас преступник находится под стражей в СИЗО, ему предъявлено обвинение в сексуальном насилии. Провести за решеткой беглый заключенный теперь может до 20 лет.