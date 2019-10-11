Чиновников из ХМАО обвинили в заключении «мутных» контрактов с бизнесом

Подозрения коммуниста Алексея Савинцева проверит прокуратура ХМАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Лидер югорских коммунистов Алексей Савинцев назвал «мутными» контракты, заключенные властями Советского района с подрядчиками по ремонту инженерных систем. Об этом он оповестил подписчиков в своем аккаунте в Instagram.

Савинцев обратил внимание, что по документам работы по капитальному ремонту инженерных сетей в поселке Таежный на одном участке выполняют сразу две фирмы. Управление капитального строительства администрации Советского района 26 августа ведет переписку по устранению замечаний исполнения контракта с фирмой «Русич». А муниципальное коммунальное предприятие «Генерация» 30 августа только заключает договор на выполнение тех же самых работ на этом объекте с компанией «Партнер». «Как это назвать, кроме как муть? Вопросов много. Я как депутат обратился в окружную прокуратуру, думаю, им тоже будет интересно», — заявил Савинцев.

Дозвониться до главы Советского района Игоря Набатова корреспонденту «URA.RU» не удалось. В приемной «Генерации» также не ответили на звонок журналиста. В пресс-службе прокуратуры ХМАО заявили, что по данному обращению организована проверка.

Ранее «URA.RU» сообщало о сложном финансовом положении главного коммунального предприятия Советского района. Его работники даже написали обращение на имя губернатора ХМАО Натальи Комаровой, где просили выдать кредит на спасение АО «Генерации».