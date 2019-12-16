Вооруженный крылатыми ракетами американский эсминец вошел в Черное море

Американский эсминец «Росс», оснащенный крылатыми и зенитными ракетами, вошел в юго-западную часть Черного моря. Об этом журналистам сообщили в Национальном центре управления обороной России.
«Непосредственный контроль за действиями корабля ВМС США осуществляет малый ракетный корабль ЧФ „Вышний Волочёк“», — приводит RT сообщение центра.
В октябре в Черное море вошел американский эсминец «Портер». Сразу после этого морское судно США было взято под сопровождение фрегатом «Адмирал Эссен», а также малыми ракетными кораблями «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево». Эсминец «Росс», по данным из открытых источников, оснащен пусковыми установками с крылатыми ракетами Tomahawk, зенитными ракетами RIM-156 SM-2 (или противолодочными ракетами RUM-139 VL-Asroc), а также различным пулеметно-пушечным вооружением.