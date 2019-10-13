Российские корабли взяли «на прицел» вошедший в Черное море эсминец США

Американский военный корабль взят на контроль российским флотом Фото: depositphotos.com

Американский эсминец «Портер» взят на контроль российским флотом сразу после того, как вошел в Черное море. Как сообщили в российском Национальном центре управления обороной, корабль США, на борту которого находится управляемое ракетное вооружение, сопровождают фрегат «Адмирал Эссен», а также малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево» черноморского флота.

В этом году это уже седьмой заход американских ВМС в черноморскую акваторию. уточняет РИА «Новости». В последний раз в августе в Черное море также входил эсминец «Портер». Как напоминают в военном ведомстве, согласно международной Конвенции. подписанной в 1936 году, военные корабли нечерноморских государств имеют право находиться в его акватории не более 21 суток.