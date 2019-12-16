Самолет не смог долететь до Сургута из-за трещины в лобовом стекле

В результате инцидента с лобовым стеком никто не пострадал
Самолет, следовавший по маршруту Москва—Сургут, вынужден был вернуться в аэропорт из-за трещины в лобовом стекле. Об этом сообщил ТАСС.
«Boeing 737 вылетел из Шереметьево. После вылета экипаж заметил трещину на лобовом стекле и принял решение вернуться назад в аэропорт вылета», — передает издание со ссылкой на источник в экстренных службах. Уточняется, что посадка прошла в штатном режиме. В результате инцидента никто не пострадал.
Самолет, направлявшийся в Сургут, стал вторым за сутки лайнером, который вернулся в аэропорт Шереметьево. Ранее судно авиакомпании «Аэрофлот», летевшее в Гонконг, вынужденно вернулось в Москву из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров.