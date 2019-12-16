15 декабря 2019

Самолет не смог долететь до Сургута из-за трещины в лобовом стекле

© Служба новостей «URA.RU»
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Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, воздушное судно, боинг, триколор, флаг россии, пассажирский самолет, самолет, авиаперевозки
В результате инцидента с лобовым стеком никто не пострадалФото: Анна Майорова © URA.RU

Самолет, следовавший по маршруту Москва—Сургут, вынужден был вернуться в аэропорт из-за трещины в лобовом стекле. Об этом сообщил ТАСС.

«Boeing 737 вылетел из Шереметьево. После вылета экипаж заметил трещину на лобовом стекле и принял решение вернуться назад в аэропорт вылета», — передает издание со ссылкой на источник в экстренных службах. Уточняется, что посадка прошла в штатном режиме. В результате инцидента никто не пострадал.

Самолет, направлявшийся в Сургут, стал вторым за сутки лайнером, который вернулся в аэропорт Шереметьево. Ранее судно авиакомпании «Аэрофлот», летевшее в Гонконг, вынужденно вернулось в Москву из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров.

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