Тест устойчивого Рунета обвалил работу аэропортов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Сегодня 25 декабря, среда. И вот главные новости дня:

Тест устойчивого Рунета обвалил работу российских аэропортов. Из-за масштабного сбоя люди не могли покупать и бронировать билеты. А персоналу аэропортов пришлось вручную переписывать данные пассажиров и фиксировать багаж. Сильнее всего пострадали авиакомпании.

В Госдуме предложили давать деньги пенсионерам на празднование Нового года. Средства стоит отправлять одиноким пожилым людям, чтобы они могли купить продукты и новогодние украшения.

Заявление главы Пенсионного фонда России о пенсиях в 52 тысячи рублей может стать реальностью. Но получат такие выплаты не все россияне. Все зависит от места работы и ее сложности.

Коллегам ямальской журналистки Алисы Яровской, уволенной после вопроса о губернаторе на пресс-конференции Путина, запретили ее поддерживать и в соцсетях, и в публичных выступлениях. Информацию до людей донесли не через чаты, а лично, чтобы «не оставлять следов».

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров может стать губернатором. Сейчас его работой довольны, наблюдательный совет вуза снова рекомендовал его на высокий пост, но сидеть 10 лет на одной должности — не самая лучшая перспектива. Источники «URA.RU» считают, что Кокшаров после переназначения досрочно освободит кресло ректора.

Позор с организацией конкурса на эмблему Универсиады-2023 становятся все масштабнее. Еще вчера обсуждали, что пиаром мероприятия займется неизвестная московская компания, а сегодня глава исполнительной дирекции Универсиады Александр Чернов опроверг информацию. Агентство, которое выбрали для реализации проекта, не хочет заниматься контрактом и перебрасывает работу на субподряд. Выделенные деньги пройдут через три компании, а в итоге попадут к тагильчанам.