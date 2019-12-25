Инсайд: ямальским журналистам запретили обсуждать увольнение коллеги, задавшей вопрос Путину

Журналистам нельзя поддерживать коллегу в социальных сетях и публичных выступлениях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Журналистам окружной телерадиокомпании «Ямал-Регион» не рекомендовано высказывать поддержку уволенной корреспондентке Алисе Яровской ни в соцсетях, ни в публичных выступлениях. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Яровская задала вопрос на пресс-конференции президента России Владимира Путина, который можно было трактовать, как наезд на Российские железные дороги или как рекламу губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, а можно просто как интерес к теме строительства важного для региона моста. Однако на Ямале увидели только первые два варианта и журналистка была уволена. Сама она заявила, что ушла по собственному желанию.

Источник в телекомпании рассказал, что сотрудниками получена инструкция нигде не комментировать произошедшее. Корреспонденту «URA.RU» также не удалось получить комментарии у гендиректора компании Эдуарда Ярмаметова, который оказался в отпуске, и у других сотрудников «Ямал-Региона», которые были в курсе ситуации.

Другой источник «URA.RU» в компании сообщил, что официально подобной установки не было, в противном случае информацию такого рода довели бы до всех сотрудников через общие чаты. «Странно предполагать, что подобное вовсе обсуждается в кулуарах СМИ», — прокомментировал другой собеседник, знакомый с ситуацией. «Впервые слышу об этом», — заявила главный редактор ИА «Север-Пресс» Олеся Литовских.

Еще один собеседник агентства говорит, что информация была доведена в личных беседах, чтобы «не оставлять следов и не создавать ситуации, когда зафиксированный в чате запрет стал бы поводом для нового скандала».

ОГТРК «Ямал-Регион» принадлежит правительству Ямала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что узнал об увольнении Яровской из СМИ, а на самой пресс-конференции не было никаких ограничений и все могли задать Владимиру Путину любой вопрос, какой считали актуальным.