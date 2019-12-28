Региональное телевидение переживает реформу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Крупнейшие свердловские телеканалы ОТВ и «Четвертый канал» перестали выходить в цифровом эфире. Как стало известно «URA.RU», в Екатеринбурге и других городах области уже дольше недели отсутствует их сигнал от антенны. Телекомпании еще полгода назад начали уходить от аналогового вещания. Региональные власти дают понять, что ситуацию уже не исправить, и предлагают смотреть местный контент с ограничениями, либо за деньги.

Причина отключения телеканалов от «цифры» в том, что в декабре Роскомнадзор отказался продлевать срок лицензии ОАО «Цифровое телевидение» (учреждено МУГИСО в конце 2006 года) — оператора свердловского регионального мультиплекса (после 20-й кнопки), который действовал в тестовом режиме, сообщил источник «URA.RU». «С 1 января Минкомсвязи РФ прекращает действие всех тестовых региональных мультиплексов, — объяснил собеседник агентства. — Это касается четырех субъектов РФ, в том числе Крыма и Севастополя».

В свердловском департаменте информполитики «URA.RU» сообщили, что все возможные варианты сохранения регионального мультиплекса на сегодня исчерпаны. «Я бы не драматизировала ситуацию. ОТВ с конца ноября, наоборот, появилось в первом федеральном мультиплексе — на телеканале ОТР, это девятая кнопка у всех без исключения телезрителей области, где ежедневно выходит 5 часов регионального контента», — сказала «URA.RU» директор ДИПа Юлия Прыткова. Она заметила, что свердловские телеканалы чаще всего смотрят по кабельному или спутниковому ТВ, которые, к слову, являются платными.

Директор ОТВ Антон Стуликов подтвердил «URA.RU», что канал перестал работать в «цифре», а в «аналоге» остался доступен только в 30-35 отдаленных населенных пунктах. При этом руководитель телекомпании настроен оптимистично: он уверяет, что большая часть аудитории ОТВ пользуется платными вариантами приема сигнала — кабельным и спутниковым ТВ.

Глава «Четвертого канала» Элеонора Расулова также заверила «URA.RU», что «Четверку» от бесплатной антенны смотрело всего 2% аудитории. В феврале кабельные операторы начнут разыгрывать конкурсы на присутствие на 22-й кнопке, и «Четвертый канал» намерен участвовать в них.