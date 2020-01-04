В Уссурийске в поликлинике стоматолог необоснованно отказался принимать маленького пациента. Когда мать потребовала от него письменного объяснения, он напал на женщину, державшую в это время малыша на руках, сломал ей пальцы и ударил так, что она получила сотрясение мозга.
Женщина обратилась с трехлетним малышом в городскую поликлинику, так как ребенок на протяжении двух дней отказывался от еды из-за зубной боли. В регистратуре ей выдали талон и отправили в кабинет, сообщает РЕН ТВ.
Однако стоматолог отказался осмотреть маленького пациента. Женщина потребовала от врача написать письменный отказ, но он не реагировал на ее просьбы. Расстроенная мама достала телефон и начала снимать врача на видео. Стоматолог напал на женщину, схватил ее за руку и начал ломать пальцы, а также бить локтем по голове. Женщина не могла защититься, так как держала на руках ребенка.
В региональном Минздраве подтвердили факт нанесения телесных повреждений и добавили, что все материалы переданы в следственные органы, сообщает «Ридус».