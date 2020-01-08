В Иране начали сбор средств на ликвидацию Трампа

Иранское телевидение начало сбор средств по SMS на убийство президента США Дональда Трампа. Об этом сообщают argumenti.ru.
«Открыт сбор средств по SMS для пожертвований на убийство главы США», — сообщает издание. Журналисты также выяснили, что иранцы поддерживают убийство Трампа, и что подобная практика для них находится в пределах нормы. На этом фоне Белый дом усилил меры безопасности вокруг резиденции американского президента в Вашингтоне.
Вечером 2 января в аэропорту Тегерана был убит генерал Ирана Касем Сулеймани. Выяснилось, что указ о ликвидации генерала подписал Трамп. После этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил отомстить Вашингтону. Трамп, в свою очередь заявил, что Вашингтон готов нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране. Позднее на иранском телевидении заявили, что заплатят 80 млн долларов человеку, который расправится с американским лидером.