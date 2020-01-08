В Иране начали сбор средств на ликвидацию Трампа

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Иранские СМИ стали собирать деньги на убийство Дональда ТрампаФото: bundeskanzlerin.de

Иранское телевидение начало сбор средств по SMS на убийство президента США Дональда Трампа. Об этом сообщают argumenti.ru.

«Открыт сбор средств по SMS для пожертвований на убийство главы США», — сообщает издание. Журналисты также выяснили, что иранцы поддерживают убийство Трампа, и что подобная практика для них находится в пределах нормы. На этом фоне Белый дом усилил меры безопасности вокруг резиденции американского президента в Вашингтоне.

Вечером 2 января в аэропорту Тегерана был убит генерал Ирана Касем Сулеймани. Выяснилось, что указ о ликвидации генерала подписал Трамп. После этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил отомстить Вашингтону. Трамп, в свою очередь заявил, что Вашингтон готов нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране. Позднее на иранском телевидении заявили, что заплатят 80 млн долларов человеку, который расправится с американским лидером.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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