Депутат Госдумы: США «проглотили» массированный удар по своей военной базе

Дональд Трамп не будет отвечать на атаку Ирана, считает Вячеслав Никонов Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Реакция президента США Дональда Трампа на ракетный удар Ирана по американским базам в Ираке является первым в истории случаем, когда Соединенные Штаты «проглотили» удар по своим военным объектам. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по науке и образованию Вячеслав Никонов.

«Первый известный мне случай в американской истории: США „проглотили“ массированный удар по их военной базе. Трамп не будет отвечать. Или президент уникален. Или Соединенные Штаты уже не те», — написал парламентарий на своей странице в Facebook.

Вечером 2 января в Багдаде был убит генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. Позже выяснилось, что приказ о ликвидации военачальника подписал Трамп. После этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил отомстить Вашингтону, на что президент США заявил, что готов нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране в случае атаки на американцев. В ночь на 8 января, как напоминает RT, Иран нанес ракетный удар по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. После этого Трамп призвал Великобританию, Германию, Францию, Россию и Китай выйти из ядерной сделки с Ираном и начать работу над новым договором. Иранское телевидение начало сбор средств по SMS на убийство президента США Дональда Трампа.