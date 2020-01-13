Самолет с уральцами на борту задержали во Вьетнаме на 15 часов

На рейс было зарегистрировано 340 пассажиров Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Вылет самолета авиакомпании AzurAir из Нячанга (Вьетнам) в Екатеринбург был задержан почти на 15 часов. Информация об этом содержится на онлайн-табло аэропорта Кольцово. На рейс было зарегистрировано 340 пассажиров.

По данным сайта, рейс из Вьетнама должен был приземлиться в уральской столице 13 января в 3:50, но в итоге прибудет в воздушную гавань только вечером — в 18:35 по местному времени. Рейс Нячанг—Екатеринбург AzurAir выполняет на Boeing 767. Актуальность информации о задержке рейса подтвердили в аэропорту, но причины попросили уточнять у перевозчика. При этом там уточнили, что рейс уже вылетел из Нячанга и направляется в Екатеринбург.

В пресс-службе авиакомпании «URA.RU» сообщили, что рейс был задержан в связи с производственной необходимостью. «Пассажирам были предоставлены напитки и горячее питание, также на время ожидания они были размещены в гостинице. В настоящий момент самолет, выполняющий рейс, уже на пути в Екатеринбург, на борту находятся 340 пассажиров. Авиакомпания приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», — уточнили в пресс-службе авиаперевозчика.