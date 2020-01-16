У иномарки разбит перед, но водитель не пострадал Фото: «Ночные новости»

В Екатеринбурге в ДТП попал автомобиль, перевозивший беременную женщину в роддом. У пострадавшей прямо на месте аварии начались схватки, сообщает агентство «Ночные новости».

«На перекрестке улиц Караванная и Кутузова столкнулись ВАЗ-2115 и Nissan Note», — уточняет издание. По предварительным данным, иномарка не пропустила ВАЗ, который ехал по главной дороге. Водитель ВАЗ не смог уйти от столкновения и врезался в Nissan, после чего улетел в забор.

При этом водитель иномарки не пострадал, в отечественной машине находились водитель и две женщины. Одна из них беременная, ее как раз везли в роддом. При столкновении у нее начались схватки, и на попутной машине ее увезли в роддом ГКБ №20. В аварии пострадала женщина-пассажир из ВАЗ, родственница беременной. В Управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга пообещали «URA.RU» сообщить позже о состоянии роженицы и результатах родов.