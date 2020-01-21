Жителям Екатеринбурга советовали сидеть дома из-за тлеющей свалки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Местные строительные компании отказались предоставлять администрации Екатеринбурга технику, необходимую для тушения очагов тления на несанкционированной свалке на Уралмаше, которая уже больше месяца отравляет воздух. Причиной стал инцидент на площадке, когда неизвестные подожгли бульдозер, задействованный в ликвидации мусора.

Техника необходима для разравнивания снега, который сотрудники МЧС свозят на территорию свалки для тушения очагов тления. Как стало известно «URA.RU», из-за поджога машины работа на несколько дней встала. Бульдозер пришлось доставлять из другого города. Однако, проработав полдня, он сломался. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга комментировать ситуацию отказались, пояснив что «вопросом занимаются сотрудники администрации Орджоникидзевского района».

«Да, действительно, бульдозер для работы на свалке нашли мы. В ДЭУ (дорожно-эксплуатационный участок Орджоникидзевского района) такой тяжелой техники нет. В рамках комиссии по ЧС мы заказали услугу. Заказ взял поставщик из Тобольска. Поскольку техника не новая, бульдозер ломался. Но в настоящее время он исправен. Работы продолжаются. Все идет, как запланировано», — пояснил глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко.

Незаконная свалка появилась на севере города пару лет назад — ежегодно едкие бытовые отходы поджигают. В середине декабря на ней случился пожар. Открытое горение мусора удалось ликвидировать, но свалка по-прежнему остается «головной болью» администрации: местные и областные власти пока не могут решить, что с ней делать. Многие годы на этой свалке велся нелегальный прием мусора — «URA.RU» публиковало расследование о том, кому это выгодно.