В Москве задержали автолюбителя из фейкового отдела по борьбе с коронавирусом

В Москве сотрудники полиции задержали водителя, на машине которого висела наклейка «Отдел по борьбе с коронавирусом». К тому же у мужчины были поддельные права, передает Mash.
«По результатам проверки в отношении водителя составлены семь постановлений по делам об административных правонарушениях», — приводит заявление официального представителя МВД Ирины Волк издание.
Также уточняется, что остановленная полицейскими Lada Priora была с затонированными стеклами, а водительские права числились утраченными.
Ранее в Госдуме предложили ввести наказание за фейки о коронавирусе. За распространение ложной информации о COVID-19 будет предусмотрено уголовное наказание. Ожидается, что соответствующий законопроект будет рассмотрен в ходе заседания Госдумы 31 марта, передает «Национальная служба новостей».
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