Сегодня, 30 марта, — 110-й день с момента обнаружения коронавируса и 20-й — с объявления пандемии.
По данным сайта coronavirus-monitor, в мире зарегистрировано 742 809 случаев заражения (+10 899 за день), 156 602 случаев излечения (+5 308), 35 343 смерти (+1 367).
По числу зараженных все еще лидируют США (144 280 человек), на втором месте Италия (97 689). Третье место по количеству зараженных в мире теперь занимает Испания (85 195), а после идут Китай (82 505) и Германия (63 929).
По какому сценарию распространяется коронавирус в России?
В мире существует три сценария распространения коронавируса: «азиатский» (вспышка болезни быстро затихает), «итальянский» (остановить распространение не удается) и «американский» (долгое время сохраняется небольшое число заболевших, а потом идет резкий рост).
По последним данным, в России зафиксировано 1839 случаев заражения (+305 за сутки), 12 пациентов умерли, 72 человека выздоровели.
Количество заболевших коронавирусом в России растет медленнее, чем в странах-лидерах по числу инфицированных. Сравнивая данные о росте заболеваемости в разных странах после преодоления отметки в тысячу заболевших, можно заметить, что в Италии и Испании число заболевших от одной до двух тысяч выросло через два дня, а в Германии и США через три дня. В России же тысячу заболевших три дня назад и количеств заразившихся еще не превысило отметки в две тысячи. По словам военного врача Сергея Кодюшева, это может свидетельствовать о развитии по сценарию, отличном от европейского или американского.
Что происходит с коронавирусом в России?
В Свердловской области ввели карантин как в Москве. Аналогичный режим ввели еще в нескольких регионах. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал все регионы последовать примеру Москвы, при этом карантин в столице продлили до 14 апреля. Президент России Владимир Путин также назвал локализацию источников инфекции одной из важнейших задач в борьбе с коронавирусом.
Для борьбы с коронавирусом в России привлекут студентов медицинских вузов и колледжей. Дополнительно могут привлечь около 40 тысяч медицинских работников, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Премьер-министр России в свою очередь заявил, что кабмин выделит 33,4 млрд рублей на создание новых койко-мест в медицинских учреждениях.
Какая ситуация в мире?
Жительница Китая дала советы, как снизить до минимума риск заражения коронавирусом. По ее словам, верхнюю одежду нужно убирать на балкон, а обувь обрабатывать спиртом. Также мужчинам она рекомендует отказаться от бритья, а женщинам от маникюра, чтобы избежать порезов, которые повысят угрозу заражения.
Что пишут другие СМИ?
Президент США Дональд Трамп
Спад пандемии коронавируса может
Нужно изолировать
Что будет дальше?
Коронавирус, вероятно, нельзя будет победить полностью. По словам директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александра Лукашева, вирус распространился слишком широко и поэтому не сможет исчезнуть полностью. Однако ученый предполагает, что в будущем коронавирус перестанет нести опасность для человечества.
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