В России уже боле 1800 зараженных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 30 марта, — 110-й день с момента обнаружения коронавируса и 20-й — с объявления пандемии.

По данным сайта coronavirus-monitor, в мире зарегистрировано 742 809 случаев заражения (+10 899 за день), 156 602 случаев излечения (+5 308), 35 343 смерти (+1 367).

По числу зараженных все еще лидируют США (144 280 человек), на втором месте Италия (97 689). Третье место по количеству зараженных в мире теперь занимает Испания (85 195), а после идут Китай (82 505) и Германия (63 929).

По какому сценарию распространяется коронавирус в России?

В мире существует три сценария распространения коронавируса: «азиатский» (вспышка болезни быстро затихает), «итальянский» (остановить распространение не удается) и «американский» (долгое время сохраняется небольшое число заболевших, а потом идет резкий рост).

По последним данным, в России зафиксировано 1839 случаев заражения (+305 за сутки), 12 пациентов умерли, 72 человека выздоровели.

Количество заболевших коронавирусом в России растет медленнее, чем в странах-лидерах по числу инфицированных. Сравнивая данные о росте заболеваемости в разных странах после преодоления отметки в тысячу заболевших, можно заметить, что в Италии и Испании число заболевших от одной до двух тысяч выросло через два дня, а в Германии и США через три дня. В России же тысячу заболевших три дня назад и количеств заразившихся еще не превысило отметки в две тысячи. По словам военного врача Сергея Кодюшева, это может свидетельствовать о развитии по сценарию, отличном от европейского или американского.

Инфографика: URA.RU

Что происходит с коронавирусом в России?

В Свердловской области ввели карантин как в Москве. Аналогичный режим ввели еще в нескольких регионах. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал все регионы последовать примеру Москвы, при этом карантин в столице продлили до 14 апреля. Президент России Владимир Путин также назвал локализацию источников инфекции одной из важнейших задач в борьбе с коронавирусом.

Для борьбы с коронавирусом в России привлекут студентов медицинских вузов и колледжей. Дополнительно могут привлечь около 40 тысяч медицинских работников, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Премьер-министр России в свою очередь заявил, что кабмин выделит 33,4 млрд рублей на создание новых койко-мест в медицинских учреждениях.

Какая ситуация в мире?

Жительница Китая дала советы, как снизить до минимума риск заражения коронавирусом. По ее словам, верхнюю одежду нужно убирать на балкон, а обувь обрабатывать спиртом. Также мужчинам она рекомендует отказаться от бритья, а женщинам от маникюра, чтобы избежать порезов, которые повысят угрозу заражения.

Что пишут другие СМИ?

Президент США Дональд Трамп одобрил действия американских властей по борьбе с коронавирусом. По его словам, могли погибнуть более двух млн американцев. «Если нам удастся сократить количество смертей до 100—200 тыс. человек, это значит, что мы хорошо поработали», — заявил президент США.

Спад пандемии коронавируса может начаться в октябре , считает эксперт из шанхайской больницы «Хуашань» Чжан Вэньхун. Однако он добавил, что вирус сохранится еще долгое время.

Нужно изолировать 75% населения , чтобы остановить распространение коронавируса, считает ведущий научный сотрудник института клинической и экспериментальной медицины РАН Александр Чепурнов, По его словам, это минимальная цифра, в идеале должно быть изолировано 88%.

Что будет дальше?

Коронавирус, вероятно, нельзя будет победить полностью. По словам директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александра Лукашева, вирус распространился слишком широко и поэтому не сможет исчезнуть полностью. Однако ученый предполагает, что в будущем коронавирус перестанет нести опасность для человечества.