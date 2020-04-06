В мэрии Екатеринбурга назвали условие для выхода из экономического кризиса

Администрация Екатеринбурга сможет исполнить городской бюджет, если до 1 мая будут сняты ограничения на работу организаций и предприятий, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом URA.RU рассказал источник в мэрии, знакомый с ситуацией. По его словам, если карантин продлится до середины мая или июня, городским властям придется прибегнуть к секвестрированию бюджета — урезанию расходной части.
«Секвестр пока не обсуждается, речь идет о лимитах на финансирование закупок. Бюджетные значения пока сохраняются в том виде, в каком их приняла городская дума [в конце прошлого года]. Если 1 мая мы выходим из карантина и начинаем работать, к концу года получится выровняться и исполнить бюджет. Если ситуация затянется до июня или — хуже того — до июля, она станет критичной и можно будет горить о секвестре», — отметил источник.
По его словам, основные потери городского бюджета связаны с тем, что из-за простаивания торговых центров и организаций из сферы услуг город недополучает НДФЛ. «Это основной источник дохода в городской бюджет», — объяснил собеседник агентства.
Ранее URA.RU писало, что в начале месяца мэрия Екатеринбурга ввела 25-процентный лимит на городские программы. В частности, из-за оптимизации, городские власти, скорее всего, городские власти откажутся от программы по укладке гранитной плитки, а также от реконструкции ряда объектов. Кроме того по информации агентства, в скором времени в мэрии может пройти сокращение 10% сотрудников.