Пенсионерку из Чайковского (Пермский край), ползком отправившуюся за продуктами, обвинили в пристрастии к алкоголю. Об этом URA.RU рассказали соседи женщины. Они отметили, что женщина болеет и не может ходить, но при этом часто злоупотребляет спиртным, выпивая вместе с родственниками.
«Ее в таком состоянии (алкогольного опьянения — URA.RU) видели не раз», — сообщила соседка пенсионерки.
Ранее житель Чайковского Вячеслав Нечкин разместил в соцсетях видеоролик, на котором было видно, как пенсионерка ползет по тротуару с корзинкой. Женщина пояснила, что вынуждена сама посещать магазин, поскольку волонтеры приносят ей не те продукты.
В администрации Чайковского URA.RU пояснили, что данная информация не соответствует действительности. «Регулярно ее посещают специалисты соцзащиты. От доставки продуктов силами волонтеров женщина отказалась. Волонтеры не приносили ей продукты, поэтому ее слова о том, что „приносят не то, что надо“ безосновательны», — заявили в пресс-службе мэрии.
Там уточнили также, что 8 июня женщину посетили представители местной администрации и прокуратуры. Ей повторно была предложена помощь в доставке продуктов и других услуг по дому и уходу.
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