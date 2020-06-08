07 июня 2020
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Соседи обвинили в алкоголизме пермячку, которая ползла в магазин. «Бабушку такой видели не раз»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пустой город. Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, пенсионерка, старуха, пожилой человек
Женщина злоупотребляет спиртным, говорят соседи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пенсионерку из Чайковского (Пермский край), ползком отправившуюся за продуктами, обвинили в пристрастии к алкоголю. Об этом URA.RU рассказали соседи женщины. Они отметили, что женщина болеет и не может ходить, но при этом часто злоупотребляет спиртным, выпивая вместе с родственниками.

«Ее в таком состоянии (алкогольного опьянения — URA.RU) видели не раз», — сообщила соседка пенсионерки.

Ранее житель Чайковского Вячеслав Нечкин разместил в соцсетях видеоролик, на котором было видно, как пенсионерка ползет по тротуару с корзинкой. Женщина пояснила, что вынуждена сама посещать магазин, поскольку волонтеры приносят ей не те продукты.

В администрации Чайковского URA.RU пояснили, что данная информация не соответствует действительности. «Регулярно ее посещают специалисты соцзащиты. От доставки продуктов силами волонтеров женщина отказалась. Волонтеры не приносили ей продукты, поэтому ее слова о том, что „приносят не то, что надо“ безосновательны», — заявили в пресс-службе мэрии.

Там уточнили также, что 8 июня женщину посетили представители местной администрации и прокуратуры. Ей повторно была предложена помощь в доставке продуктов и других услуг по дому и уходу.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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