13 июня 2020

Собянин рассказал об июльском снятии ограничений в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, собянин сергей, госсовет
Если ситуация будет ухудшаться, то сроки будут отодвигаться, уточнил Сергей Собянин Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Ограничения на посещение массовых мероприятий и кинотеатров в Москве могут снять уже в июле. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Целый ряд ограничений, в том числе свободное посещение спортивных мероприятий, кинотеатров, театров, массовые мероприятия — это уйдет уже на июль месяц», — приводит его слова РБК. Собянин отметил, что решение будет приниматься в зависимости от эпидемиологической обстановки в Москве, пишет RT.

Ранее за сутки в Москве скончались 50 пациентов с коронавирусом. У всех была пневмония. Также у большинства имелись хронические заболевания, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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