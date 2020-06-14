Собянин рассказал об июльском снятии ограничений в Москве

Ограничения на посещение массовых мероприятий и кинотеатров в Москве могут снять уже в июле. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
«Целый ряд ограничений, в том числе свободное посещение спортивных мероприятий, кинотеатров, театров, массовые мероприятия — это уйдет уже на июль месяц», — приводит его слова РБК. Собянин отметил, что решение будет приниматься в зависимости от эпидемиологической обстановки в Москве, пишет RT.
Ранее за сутки в Москве скончались 50 пациентов с коронавирусом. У всех была пневмония. Также у большинства имелись хронические заболевания, передает агентство Nation News.
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