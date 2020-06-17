СК РФ заявил о продвижении в деле Навального

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Костюмированная автоколонна и воздушный парад ко Дню Победы. Екатеринбург, гвоздика, ветеран, день победы
Ветерану Игорю Артеменко стало плохо, когда он узнал об оскорблении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ветеран Великой Отечественной войны Игорь Артеменко признан потерпевшим по уголовному делу в отношении блогера Алексея Навального, которого подозревают в клевете. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Москве, комментируя ход расследования.

«В ходе процессуальных действий И.С. Артеменко пояснил следствию, что опубликованные [Навальным] сведения не соответствуют действительности, опорочили его честь и достоинство, повлекли ухудшение состояния здоровья. 94-летний ветеран признан потерпевшим», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее блогер Навальный разместил в социальных сетях пост с видео, в котором резко раскритиковал россиян, высказавшихся в поддержку принятия поправок в Конституцию РФ. Он назвал участников ролика «командой продажных холуев» и «предателями». Среди критикуемых был ветеран Великой Отечественной войны Игорь Артеменко. Фронтовику стало плохо после того, как он узнал об оскорблении.

Позже в российском медиапространстве разгорелся конфликт, а жители ряда городов вышли на пикеты, требуя от блогера извинений. В итоге против него было возбуждено уголовное дело о клевете.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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