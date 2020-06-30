Николай Цуканов заявил, что карантин повлияет на явку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов заявил, что явка в регионах УрФО является «неплохой». Заявление он сделал после того, как принял участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию на одном из участков в Екатеринбурге.

«По поводу низкой или не низкой явки: все надо смотреть в сравнении. Жители уральской столицы всегда принимают решения добровольно, сложно их в чем-то убедить, если сами не хотят. Влияют и природа, и погода, много факторов. Пожилое поколение [из-за ограничений, связанных с коронавирусом] остается дома, а это 20-25% голосующих», — заявил Цуканов, отвечая на вопрос URA.RU.

Полпред также уточнил, что не считает возможным делать организационные выводы в отношении мэров территорий, где зафиксирована низкая явка. «А про какие оргвыводы можно говорить? [Голосование] это дело людей», — заявил Цуканов.

URA.RU сообщало, что Свердловская область проваливает явку на голосовании. За 5 дней в целом по региону на избирательные участки пришло 32% избирателей, в Екатеринбурге показатель еще ниже — 23,5%. Демонстрируя явку на уровне 23,5%, Екатеринбург значительно отстает по этому показателю от столиц других регионов УрФО: к примеру, явка в Челябинске на вечер 29 июня явка составляет 36,5%; в Салехарде явка была выше уже 27 июня — она составила 39,56%.