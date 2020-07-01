Большинство жителей региона поддерживает поправки Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

В Свердловской области за поправки к Конституции проголосовали 93,75% избирателей. Такие данные после обработки 0,04% голосов приводит РИА «Новости».

«За поправки в Конституцию проголосовали 93,75% жителей Свердловской области», — сообщает агентство. Против высказалось 6,25% избирателей. По данным на 18:00, явка в Свердловской области составила 49,16%.

Ранее высказывались опасения, что явка в Свердловской области будет слишком низкой и не достигнет показателей, сопоставимых с результатом последних выборов президента РФ. Тогда на участки пришли 62% избирателей, и 73% из них проголосовали за Владимира Путина.