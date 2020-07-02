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Собеседники URA.RU объясняют конкуренцию городов тем, что муниципалитет, удостаивающийся почетного звания, повышает свои шансы на финансовую поддержку со стороны федерации.

На присвоение звания «Город трудовой доблести» претендуют 20 российских городов. В их числе — Екатеринбург. Однако в уральской столице подсчет голосов еще не завершен. Как объяснил URA.RU руководитель аппарат мэрии Илья Захаров, курировавший оргвопросы голосования по Конституции, причина в огромном количестве листов. «Горожане очень активно поддержали нас: практически каждый, кто приходил на участки, ставил свою подпись. Сейчас идет обработка результатов и подведение итогов», — сказал он.

«За присвоение нашему городу звания проголосовали более 60% тагильчан — это немного выше явки по городу на голосовании по поправкам в Конституцию (порядка 47%). Дело в том, что свои подписи также ставили дети: шли целыми классами, школами — считаем, правильно, чтобы были задействованы все категории горожан», — рассказал Пинаев. Он также отметил, что высоко оценивает шансы города на получение звания, поскольку «заявка была подготовлена качественно».

По словам инсайдера, число собранных подписей — один из критериев при выборе городов-соискателей. Оформление подписных листов проводилось одновременно с голосованием по поправкам в Конституцию. При этом, как уточнил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, свои подписи также ставили дети.

Более 235 тысяч жителей Нижнего Тагила высказались за присвоение городу звания «Город трудовой доблести», учрежденного по инициативе президента РФ Владимира Путина, рассказали URA.RU в администрации. Решение о том, каким из российских городов присвоят почетное звание будет принято сегодня на заседании оргкомитета «Победа» с участием главы государства, сообщают источники агентства.

Подписи за присвоение звания «Город трудовой доблести» собирались на избирательных участках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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