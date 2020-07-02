Более 235 тысяч жителей Нижнего Тагила высказались за присвоение городу звания «Город трудовой доблести», учрежденного по инициативе президента РФ Владимира Путина, рассказали URA.RU в администрации. Решение о том, каким из российских городов присвоят почетное звание будет принято сегодня на заседании оргкомитета «Победа» с участием главы государства, сообщают источники агентства.
По словам инсайдера, число собранных подписей — один из критериев при выборе городов-соискателей. Оформление подписных листов проводилось одновременно с голосованием по поправкам в Конституцию. При этом, как уточнил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, свои подписи также ставили дети.
«За присвоение нашему городу звания проголосовали более 60% тагильчан — это немного выше явки по городу на голосовании по поправкам в Конституцию (порядка 47%). Дело в том, что свои подписи также ставили дети: шли целыми классами, школами — считаем, правильно, чтобы были задействованы все категории горожан», — рассказал Пинаев. Он также отметил, что высоко оценивает шансы города на получение звания, поскольку «заявка была подготовлена качественно».
На присвоение звания «Город трудовой доблести» претендуют 20 российских городов. В их числе — Екатеринбург. Однако в уральской столице подсчет голосов еще не завершен. Как объяснил URA.RU руководитель аппарат мэрии Илья Захаров, курировавший оргвопросы голосования по Конституции, причина в огромном количестве листов. «Горожане очень активно поддержали нас: практически каждый, кто приходил на участки, ставил свою подпись. Сейчас идет обработка результатов и подведение итогов», — сказал он.
Собеседники URA.RU объясняют конкуренцию городов тем, что муниципалитет, удостаивающийся почетного звания, повышает свои шансы на финансовую поддержку со стороны федерации.
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