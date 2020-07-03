Многие продавцы снижают цены из-за отсутствия спроса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Самое выгодное время для покупки нового автомобиля будет осенью, поскольку к тому времени цены на вторичном рынке снизятся, а заводы начнут поставки после карантина. По словам опрошенных URA.RU экспертов, при покупке на вторичном рынке важно учитывать риски, связанные с поддержанными машинами.

Цены на автомобили с пробегом продолжат снижаться, особенно это будет заметно у продавцов, выставивших машины на продажу весной, считает Форманчук. По его словам, те, кто выходит на рынок только сейчас, столкнутся с отсутствуем высокого спроса, поэтому к осени тоже опустят цены. «По факту, осенью будет большее падение и откат к ценам двухлетней давности», — прогнозирует автоэксперт. По данным сервиса «Авито Авто», во втором квартале средняя стоимость поддержанного автомобиля в регионе снизилась на 3% по сравнению с первыми месяцами 2020 года, а продажи выросли на 5%. В среднем, автомобиль с пробегом в Свердловской области стоит чуть больше 400 тысяч рублей.

При покупке поддержанных автомобилей повышаются риски, например машина может быть в залоге или с некачественным ремонтом, рассказали эксперты. По словам председателя федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилла Форманчука, на рынок попало много машин из закрывшихся такоспарков, зачастую эти автомобили взяты в кредит или находятся в лизинге, поэтому продаются дешевле. Автоэксперт считает, что сейчас нет никаких проблем, чтобы проверить машину перед покупкой. Голиков советует приобретать поддержанный автомобиль у официальных дилеров. «Сейчас очень велика вероятность нарваться на автомобили с непроверенной историей, потому что был пик коронавируса, кто-то остался без работы, машина может быть в залоге», — добавил он.

Проблем с поставкой автомобилей европейской сборки станет меньше к сентябрю, рассказал руководитель отдела продаж дилерского центра Jaguar Land Rover Лаки Моторс Александр Голиков. «По последним данным на рынке английских автомобилей, к сентябрю можно будет получить машину европейской сборки. Если это какой-то индивидуальный заказ, то он может уйти на октябрь—ноябрь и даже до декабря», — пояснил он. По словам эксперта, проблем с отечественным автопромом сейчас быть не должно. Иномарки, произведенные на заводах в России, можно будет получить в июле—августе, отметил Голиков. Председатель федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук добавил, что многие дилеры сейчас распродают прошлогодние модели со скидкой.