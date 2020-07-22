Петрозаводский городской суд признал главу карельского правозащитного общества «Мемориал» Юрия Дмитриева виновным в насильственных действиях сексуального характера. Его приговорили к 3,5 годам в колонии строгого режима.
«Ему [Юрию Дмитриеву] назначили 3,5 года лишения свободы строгого режима», — сообщил адвокат Виктор Ануфриев. Он отметил, что с учетом срока содержания в СИЗО историк выйдет на свободу уже в сентябре этого года, пишет «
Ранее руководитель фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский отправился в Петрозаводск, чтобы поддержать Дмитриева, передает «
В декабре 2016 года Юрия Дмитриева обвинили в изготовлении детской порнографии. В марте 2018 года его оправдали, но признали виновным в незаконном хранении оружия. Затем в том же году историку было предъявлено новое обвинение: действия сексуального характера в отношении приемной дочери. Как сообщал адвокат Дмитриева, обвинения основаны только на показаниях девушки. Сам историк свою вину не признает.