Вынесен приговор по делу историка из «Мемориала». Его обвинили в насилии над дочерью

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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, арест, наручники
Юрий Дмитриев сможет выйти из тюрьмы осенью этого года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Петрозаводский городской суд признал главу карельского правозащитного общества «Мемориал» Юрия Дмитриева виновным в насильственных действиях сексуального характера. Его приговорили к 3,5 годам в колонии строгого режима.

«Ему [Юрию Дмитриеву] назначили 3,5 года лишения свободы строгого режима», — сообщил адвокат Виктор Ануфриев. Он отметил, что с учетом срока содержания в СИЗО историк выйдет на свободу уже в сентябре этого года, пишет «Коммерсант». По словам адвоката, Дмитриева оправдали по статьям об изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия. Прокуратура просила для историка 15 лет тюрьмы.

Ранее руководитель фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский отправился в Петрозаводск, чтобы поддержать Дмитриева, передает «Федеральное агентство новостей». По его словам, дело против главы карельского отделения «Мемориала» сфабриковано, и он считает любой приговор, кроме оправдания незаконным.

В декабре 2016 года Юрия Дмитриева обвинили в изготовлении детской порнографии. В марте 2018 года его оправдали, но признали виновным в незаконном хранении оружия. Затем в том же году историку было предъявлено новое обвинение: действия сексуального характера в отношении приемной дочери. Как сообщал адвокат Дмитриева, обвинения основаны только на показаниях девушки. Сам историк свою вину не признает.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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