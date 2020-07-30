Два члена ЕР готовы драться за место в думе свердловского города

Два единоросса претендуют на один мандат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Два единоросса все ближе к противостоянию за мандат в гордуме Сысерти. Накануне территориальная избирательная комиссия закончила прием документов на довыборы в думу. Все потенциальные участники гонки представили в территориальную комиссию подписные листы, сообщил URA.RU председатель комиссии Максим Бобров.

Комиссия зарегистрировала в качестве кандидатов членов ЛДПР Андрея Дорохова (избирательный округ №5) и Сергея Прокофьева, а также представителя «Единой России» Фидариса Хусаинова (избирательный округ №6). 31 июля будет решаться вопрос о регистрации бывшего председателя Сысерсткой думы, потерявшего мандат в связи с расследованием уголовного дела, Александра Карамышева.

Интригой избирательной кампании является то, что оправданный судом «колбасный король» (Карамышев является руководителем фирмы по производству колбас) сохранил членство в «Единой России», но собирается оппонировать ее выдвиженцу в избирательном округе №6 — уже упомянутому Фидарису Хусаинову. Последний работает учителем технологии в школе и является отцом советника губернатора Юлии Хусаиновой. Антипартийную позицию Карамышева ранее комментировал лидер регионального отделения ЕР Виктор Шептий. В свою очередь, «колбасный король» мотивировал свое выдвижение намерением реабилитироваться.

Регистрация кандидатов закончится 7 августа, а с 12 августа кандидатам разрешат агитировать избирателей в СМИ. Довыборы в гордуму Сысерти по двухмандатным избирательным округам №5 и №6 состоятся в единый день голосования 13 сентября. В каждом округе будет разыграно по одному мандату. Одним из мандатов в округе №5 уже владеет предприниматель Виктор Деменьшин, в округе №6 — директор школы Валентина Шакирова.