Кофейню «Шоко» должны снести в течение трех месяцев Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Октябрьский суд Екатеринбурга принял решение о закрытии веранды при кофейне «Шоко». Сооружение примыкает к отелю «Центральный» в столице Урала. Повод — соседство со зданием свердловского кожвендиспансера (КВД), где расположены его лаборатории, передает из суда корреспондент URA.RU.

«В течение трех месяцев освободить участок и привести его в первоначальное состояние», — огласила решение судья Наталья Оленева. Это означает не только снос сооружения, но и создание охранной зоны во дворе КВД, что автоматически сокращает внутреннюю парковку гостиницы.

Поводом для этого стало опасное соседство: ранее URA.RU писало о том, что любимое заведение екатеринбургских VIP кофейня «Шоко» примыкает к Свердловскому областному кожно-венерологическому диспансеру, в микологической лаборатории которого могут скапливаться опасные медицинские отходы. Речь идет о микологических пробах (споры опасных грибков), а также биоматериалы, содержащие возбудители гонореи, сифилиса и прочих опасных болезней. Именно этот факт и стал основанием для судебного разбирательства.

Иск к «ООО «Отель Екатеринбург-Центральный» еще в апреле 2020 подала прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга. В качестве третьих лиц были привлечены администрация Екатеринбурга, министерство по управлению госимуществом Свердловской области и Свердловский областной кожно-венерологический диспансер.

«Пока мы не можем прокомментировать данное решение, так как с ним еще не ознакомились, — заявил URA.RU представитель компании „Юста“ (которая управляет отелями, ресторанами и кофейнями, в том числе кофейней „Шоко“). — Позднее, возможно, мы прокомментируем ситуацию».