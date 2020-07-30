Мэр Екатеринбурга: протесты в городе финансируют из-за рубежа

Организаторы протестов против проекта реконструкции парка XII Партсъезда в Екатеринбурге могут финансироваться из-за рубежа. Таким мнением поделился мэр Екатеринбурга Александр Высокинский во время объезда Верх-Исетского района, в котором располагается парк.
«Судя по всему, новые лимиты финансирования открыли и здесь, и из-за рубежа. Люди пошли осваивать. Мы — осваиваем на парк, они осваивают на протесты. У всех свой бизнес», — отметил глава города.
Локальные акции протеста против проекта реконструкции парка XII Партсъезда, в которых участвуют и активисты прошлогодних митингов в сквере у Драмтеатра, проходят с июня. Впоследствии они перетекли в обсуждение в рамках рабочей группы с участием активистов и чиновников. 23 августа возле Дворца молодежи пройдет новая акция протеста.
Как писало URA.RU, ее главными организаторами являются депутат гордумы Андрей Пирожков, лидер движения «Зелёный Урал» Эдуард Мансуров и Владислав Постников, координатор свердловского отделения организации «Открытая Россия» (руководитель — бизнесмен Михаил Ходорковский, проживающий за рубежом).
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