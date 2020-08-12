12 августа 2020

Цуканов проверит, как в Челябинске выполнили поручение Путина

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение Полномочным представителем Президента России Николаем Цукановым городской больницы №6 и ожогового центра. Челябинск, текслер алексей, цуканов николай, семенов юрий
Николай Цуканов (в центре) проверит, как в Челябинске реализуют нацпроекты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Национальные проекты

Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов во время визита в Челябинск в пятницу посетит перинатальный центр и один из городских лицеев. На каждом объекте он обсудит реализацию нацпроектов «Демография» и «Образование», которые осуществляются по инициативе президента Владимира Путина, сообщил URA.RU источник в полпредстве.

«Цуканов приедет в Челябинск на окружное совещание по выборам. В рамках визита он проконтролирует реализацию нацпроектов „Демография“ и „Образование“, посетив перинатальный центр и лицей», — сказал собеседник.

В пресс-службе полпредства подтвердили факт визита Цуканова в Челябинск. В пресс-службе правительства области воздержались от комментариев.

Полпред в пятницу проведет в Челябинске окружное совещание по подготовке к единому дню голосования — 13 сентября. Руководители других регионов из-за коронавирусных ограничений будут участвовать в нем по видеоконференцсвязи.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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